Eis: 2,5 jaar cel voor zorgdirecteur die geld voor cliënten in eigen zak stak

Koudste lentestart ooit: -9,6 graden laagste temperatuur

18:31 Had jij het vandaag ook zo verschrikkelijk koud? Dat kan kloppen. Nog nooit sinds het begin van de weermetingen was het op 1 maart zo koud. En dat op de eerste dag van de meteorologische lente! De laagste maximumtemperatuur werd vandaag gemeten op Terschelling: daar werd het vandaag niet warmer dan -3,8 graden. In het Groningse Nieuw-Beerta werd het met -9,6 graden het koudst.