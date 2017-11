Eis: 2 jaar cel en tbs voor Eindhovense terreurverdachte die fantaseerde over aanslag

live twitterHet Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel met tbs en dwangverpleging tegen Hasan A. De Eindhovense terreurverdachte heeft ‘gefantaseerd over het plegen van aanslagen in Nederland’. Hij zocht op internet ook informatie over politici en militaire vliegbasis in Nederland. ,,Ik was een gevaar in die tijd”, verklaarde hij in verhoren bij de politie. Volg hieronder de livetweets van verslaggever Cyril Rosman vanuit de rechtbank.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn stoornissen van verdachte lastig behandelbaar en kans op recidive groot. De celstraf is relatief laag maar volgens aanklager kan tbs daarna snel ingaan. Hasan zit al 14 maanden vast, dus zou dan al snel aan tbs kunnen beginnen.

Hasan A. (24) staat vandaag voor de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Hij werd in de zomer van 2016 opgepakt toen hij met een bivakmuts over zijn hoofd rondreed door Eindhoven.

Na zijn arrestatie deed de politie huiszoeking in zijn woning en vond op de harde schijf van zijn pc onder meer twee mapjes: Plan 1 en Plan 2. In ‘Plan 1’ stond informatie over de vliegbasis Volkel in Brabant, in Plan 2 over vliegbasis Leeuwarden. Informatie over toegangswegen, beveiligingsposten, maar ook online-kaarten en gegevens over een generaal van de basis. In zijn TomTom stonden de adresgegevens van de twee basis. Ook stond er op zijn pc informatie die hij had opgezocht over een cabaretier en politici als Geert Wilders en Mark Rutte. Die politici zag hij als vijanden van de islam onder meer vanwege de bombardementen op Syrië waarbij burgerdoden vallen. Aanslagen op burgers in Nederland heeft A. nooit overwogen, zegt hij, wel op militaire doelen.

'Ik was een gevaar'

Hasan A. verklaarde voor de rechtbank dat hij in de periode voor zijn arrestatie in de zomer van 2016 ‘fantaseerde over aanslagen’. Hij was toen in de ban van terreurgroep IS. ,,Ik geloofde hun propaganda. Ik dacht dat mijn leven onder hen beter zou zijn. Ik was gehersenspoeld.” Hij was in die tijd ‘een gevaar’, zo stelde hij zelf in verhoren. Zijn fantasieën hield hij in die tijd voor zichzelf, vertelde hij de rechtbank. Zij omgeving wist er niets van. Hasan A. sprak er ook niet over in zijn Eindhovense moskee, waar hij soms beveilingswerk deed.

Tot echt concrete plannen voor een aanslag kwam het nooit, stelt ook Justitie. De verklaringen van A. vrijdagochtend en in zijn verhoren waren openhartig en opmerkelijk: de meeste terreurverdachten die de afgelopen maanden voor de speciale rechtbank in Rotterdam verschenen, ontkenden vooral radicale gedachtes te hebben gehad.

Bivakmuts

In de maanden voor zijn arrestatie verslapte A.’s interesse voor IS. ,,Ik ging aan ze twijfelen.” De Eindhovenaar werd opgepakt toen hij met een bivakmuts over zijn hoofd door de stad reed, verontruste Eindhovenaren belden de politie. ,,Het was niet zo handig, nee”, zei hij daar vandaag over. Bij een huiszoeking vond de politie een stroomstootwapen, een mes en tie-wraps. Op zijn pc stonden, behalve de mapjes Plan 1 en Plan 2, ook nog heel veel IS-video’s, onder meer van onthoofdingen.

Volgens de officier van justitie zei de verdachte eerder in een verhoor dat hij wist dat F16’s vanaf de basis in Leeuwarden opstegen. Daarom dacht A. volgens de officier eraan om op die plek een aanslag te plegen. Ook zou hij een website van een wapenhandel in België hebben bezocht uit interesse naar de prijs van een ak47 wapen. Hasan was ook in het bezit van een samoerai-zwaard. Volgens A. was dit omdat hij het mooi vond. Het Openbaar Ministerie wil nu dat het vernietigd wordt.

Hasan is al jaren gefascineerd door geweld en agressie, hij is ook veroordeeld voor geweldsdelicten en zat daar voor vast in jeugddententie in Breda. In die periode verdiepte hij zich in de islam. Het gaf hem in eerste instantie rust, maar nadat hij vrij kwam radicaliseerde hij en overwoog naar Syrië te vertrekken. Op de terreurafdeling van de gevangenis waar hij nu inzit, kwam hij tot weer een nieuw inzicht en legde hij zijn radicale denkbeelden naast zich neer. ,, Ik vind het nog steeds vreselijk dat er kinderen sterven door bombardementen in Syrië. Maar ik vind het nu ook vreselijk wat de tegenpartij daar doet."

Autistische stoornis

De Eindhovenaar heeft een autistische stoornis en werd onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Een psychiater stelt dat hij ‘naïef en beïnvloedbaar is. Als hij vrij komt, moet hij behandeld worden en in een begeleid wonen project onderdak vinden, stelde zij. De reclassering heeft zo’n appartement al beschikbaar.

De officier stelt dat verdachte volledig was voorbereid om op gewelddadige wijze een aanslag te plegen. Officier: ,,We mogen van geluk spreken dat verdachte niet de stap heeft gezet om ook echt een aanslag te plegen. Dat is in landen om ons heen wel gebeurd." Na het OM komt de advocaat aan het woord. De rechtbank doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.