Eis 7 jaar cel tegen zoon topcrimineel Zwarte Cobra, wegens plofkraken

Samen met 6 mannen uit Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein (27 tot en met 44 jaar oud) zou R. verantwoordelijk zijn voor minstens 22 plofkraken in 2015 en 2016. Bewijs daarvoor ziet het OM onder meer in aangetroffen sporen op kleding, tassen, een zaklamp, schoenen en auto’s. Vooral inktsporen uit geldcassettes, bloed en glas zouden in het nadeel van de verdachten spreken.

Gestolen Audi's

Rechercheurs zetten camera’s bij loodsen in Utrecht en Kerkdriel, van waaruit de krakers vele maanden lang geraffineerd te werk gingen. Ze sloegen toe in onder meer Leersum, Soest, Utrecht, Bodegraven, Opheusden, Hilversum, Uithoorn, Axel, Almere, Ermelo, Almelo, Zaltbommel, Driebergen en Nieuwegein.

Thermische lans

Telkens waren filialen van Albert Heijn het doelwit en steeds ging het om automaten van ING die onklaar werden gemaakt. De ene keer gebeurde dat via een ontploffing door middel van een plofkraak, de andere keer gebeurde dat door de automaat uit elkaar te trekken of kapot te branden met een zogeheten thermische lans.

David R. is de zoon van de in Suriname geboren Henk Orlando R., die als inbreker de bijnaam Zwarte Cobra verwierf. Later ging Henk R. groot in de hasjhandel. Hij werkte onder meer samen met Johan V., alias de Hakkelaar. In 2005 werd hij door Spanje uitgeleverd aan Amerika en veroordeeld wegens xtc-smokkel. Naar verwachting komt hij in 2021 vrij, op 70-jarige leeftijd.