Eis: jaar cel voor evangelist die patiënte misbruikte met Bijbel als excuus

Live Twitter'Evangelisch leider' Aaldert van E. moet als het aan justitie ligt een jaar de cel in omdat hij jarenlang een jonge vrouw misbruikte die patiënt was in zijn zorgkliniek. De officier van justitie eiste vandaag 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Slachtoffer Thirza pleegde in 2016 zelfmoord. Van E. weerspreekt met bizarre verklaringen de bewijzen die de rechter hem voorhoudt.

Volgens de officier van justitie in Rotterdam was Thirza een 'geïsoleerde, zeer kwetsbare vrouw.' ,,Daar heeft verdachte misbruik van gemaakt. Voor zijn eigen genot.''

Aaldert van E. (77) barstte vanmorgen al snel in huilen uit toen hij vertelde hoeveel hij van Thirza hield. ,,Ik wilde tot mijn dood voor haar zorgen.''

Van E. was vele jaren lang leider van zorgkliniek De Neshoeve in Ridderkerk, die later werd voortgezet in Meerkerk onder de naam Jedidja. In zijn christelijk psychotherapeutisch centrum zou hij vele cliënten seksueel hebben misbruikt. Van E. werd in 2016 al veroordeeld tot twee jaar cel voor misbruik van vier patiënten die voor geestelijke hulp bij hem waren gekomen.

In datzelfde jaar pleegde ex-patiënte Thirza zelfmoord, pas 29 jaar oud. Althans, het staat te boek als zelfmoord. Na haar dood deed haar familie aangifte van misbruik. De aangifte kwam uit de hoek van haar vader, die lang geleden scheidde van Thirza's moeder. Thirza zou volledig in de ban zijn geweest van Van E.. Toen hij verdacht werd van andere misbruikzaken, ontkende zij eerst dat ze ook seks met hem moest hebben. Ze voelde zich een verrader. Later kwam het misbruik via een pastoraal werker toch naar buiten.

Moord of zelfmoord

De zaak rond Van E.'s zorgkliniek kwam onlangs weer in het nieuws omdat Thirza's moeder Linda en haar man Leo (niet de biologische vader van Thirza) verdacht worden van moord, of aanzetten tot zelfmoord van vier mensen, onder wie Thirza. Justitie betwijfelt inmiddels of Thirza zelfmoord pleegde. Opmerkelijk is dat een oudere zus van Thirza, Joëlle, al in 2012 de dood vond. Ook dat stond te boek als zelfmoord, maar justitie denkt nu dat Joëlle werd vermoord.

Ook opmerkelijk is dat ook Thirza's moeder, Linda den H., jarenlang in de kliniek van Van E. werkte. Toch wordt Aaldert van E. (nog) niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van Thirza of een van de andere personen die zelfmoord pleegde. Hij stond vandaag 'alleen' terecht voor misbruik.

Grootvader

Van E. zegt zich niet te herkennen in de aantijgingen. Thirza zou Aaldert als 'een soort grootvaderfiguur' hebben gezien, als vervanging van haar eigen overleden opa. Daardoor ontstond een nauwe band, zegt Van E., tussen hemzelf, Thirza en Thirza's moeder Linda. Van E. had trouwens ook seks met Linda, Thirza's moeder. Zij zou dat gedaan hebben uit jaloezie omdat Van E. seks had met haar dochter. Aaldert wilde seks 'in alle standjes', zo zouden zelfs medewerkers van de kliniek hebben verklaard.

De officier van justitie noemde Thirza een kwetsbare en geïsoleerde vrouw. Ze had last van eetstoornissen, sociale stoornissen, smetvrees, angst voor beestjes en angst om naar buiten te gaan.

De rechter hield Aaldert vanmorgen voor dat hij graag opschepte over zijn bedprestaties en vaak achter elkaar kon klaarkomen. Aaldert zegt dat dat onmogelijk is. ,,Ik heb al sinds 1992 erectieproblemen.'' Thirza zou de jarenlange 'genezingsperiode vol sekstherapie' met Aaldert hebben omschreven als 'een hel'. Van E. rechtvaardigde alles met Bijbelse teksten. Volgens Aaldert heeft Thirza 'onder grote druk' gezegd dat er sprake was van seks en ontkende ze dat later weer. Toen Aaldert in de gevangenis zat, kwam Thirza langs en vielen ze elkaar 'huilend in de armen', vertelde Aaldert vandaag.

Pannenkoeken bakken

Aaldert deed de hele ochtend zijn best de bewijzen tegen hem te ontkrachten. Zo was alle seks die besproken werd via skype niet echt, betoogde hij. De rechter hield hem zeer expliciete skypegesprekken voor die aan duidelijkheid weinig te raden over lieten. Ook sms'te Aaldert naar Thirza tekstjes als 'Ik mis je tepels om te koesteren'. Zelf deed hij dat af als een vergissing, het zou voor zijn vrouw bedoeld zijn.

Aalderts weerwoord komt erop neer dat woorden als 'neuken' en 'condooms' helemaal geen seksuele lading hadden. Het was codetaal, onder meer bedoeld om zijn moeilijke jeugd (waarin hij zelf zou zijn misbruikt) van zich af te praten. ,,Masturberen? Daarmee bedoelden we dat we pannenkoeken gingen eten.'' Expliciete omschrijvingen van haar geslachtsdeel zouden ook anders bedoeld zijn. ,,Ging om een kom havermout.''

Quote Masturberen? Dat was codetaal. Daarmee bedoelden we pannenkoeken eten Verdachte Aaldert van E.

Ook waren het vooral grapjes en spelletjes en zou er nooit sprake van echte aanraking zijn geweest. Van E. vertelde zelfs dat de sekspraat bedoeld was voor een filmscenario.



Omdat hulpverleners met Thirza spraken over 'het seksuele roofdier' Aaldert, is Thirza in zijn ogen een andere waarheid gaan verzinnen. 'Een ander' nam het op dat moment van haar over en 'die ander' zorgde ook voor haar belastende verklaringen. ,,Ze wist op dat moment niet wat ze verklaarde,'' aldus Aaldert van E. Volgens een psycholoog is dat echter onzin. Ook sprak Thirza zelf in mails en dagboeken veel over het misbruik. ,,Ik ben mijn onschuld verloren in handen van een giftige spin. Je hebt me diep beschadigd. Je zei: 'Ik neuk mijn kleine meisje'.''