Eis: taakstraf voor meisje (destijds 15) na fatale autorit met 15-jarige vriendinnetje

UpdateDe OM heeft in de rechtbank in Roermond 180 uur taakstraf en zes weken voorwaardelijke jeugddetentie geëist tegen een destijds 15-jarig meisje wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Het meisje zat met haar destijds 29-jarige broer in de auto. Twee tieners van 14 en 15 zaten achterin. Een van hen kwam bij het ongeluk om het leven, de ander raakte zwaargewond.

De rechtbank wilde vandaag onder meer weten waarom een 29-jarige man zijn 15-jarige zusje in 2018 in de Limburgse gemeente Echt een auto liet besturen. Het zusje verloor daarbij de macht over het stuur en botste met hoge snelheid tegen een boom. Broer en zus zijn allebei verdachte in de zaak.

Tegen de 30-jarige broer van het meisje eiste het OM vandaag 150 uur taakstraf, twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Tegen het meisje werd 180 uur taakstraf en zes weken voorwaardelijke jeugddetentie geëist.

Drie tienermeisjes

Het is 10 maart 2018 als een auto met drie tienermeisjes en een man van achter in de twintig door het Limburgse Echt rijden. Bestuurder is niet de 29-jarige man, maar zijn 15-jarige zusje. Ze zouden ruim veertig minuten hebben rondgereden. Volgens de Limburger wordt op de smalle, bochtige weg liefst 90 kilometer per uur gehaald. Dertig kilometer per uur te hard. Daar verliest het meisje de macht over het voertuig en knalt op een boom. Een eveneens 15-jarig meisje dat achterin de auto zit komt om het leven.

Na het ongeluk beweert haar broer nog lange tijd dat hij de bestuurder was van de auto, maar na onderzoek van de politie blijkt dit niet te kloppen. Er zijn filmpjes gemaakt van de bewuste autorit, tot op enkele seconden voor het fatale ongeluk. Op deze beelden is te zien dat niet de man, maar zijn zusje achter het stuur zit.

Tijdens een eerdere niet-inhoudelijke zitting werd al duidelijk dat er een psychologisch onderzoek komt naar de nu 30-jarige broer. Dat onderzoek moet duidelijk maken of de 15-jarige bestuurster haar 29-jarige broer destijds zodanig onder druk kon zetten dat hij haar toestond om te rijden. De broer heeft volgens zijn raadsman Ivo van de Bergh een verstandelijke beperking en is autistisch. Hij kan daardoor moeilijk weerstand bieden aan druk door anderen. De resultaten van het onderzoek zijn niet bekend gemaakt.

Zitting

De zitting van vandaag was in allebei de gevallen achter gesloten deuren. Dit om het leed van de nabestaanden te verzachten: anders hadden ze tweemaal naar een zitting moeten komen, ’s ochtends voor het minderjarige meisje, ’s middags voor haar meerderjarige broer, aldus het OM in een toelichting.