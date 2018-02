Eis tegen 'rennende rukker': twee maanden voorwaardelijk

Senioren Vondelflat prikken weer vrolijk vorkje na einde maaltijdrel

20 februari Bewoners van de Vondelflat in Groningen zijn eindelijk tevreden over de maaltijden die zij in het verzorgingstehuis krijgen. Daarmee komt een einde aan een langslepend conflict waarin de directeur zelfs dreigde hoogbejaarde rebellerende bewoners voor de rechter te slepen. Ook de politiek in Den Haag bemoeide zich met de onsmakelijke affaire.