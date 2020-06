Eisen miljardensteun voelen voor KLM-baas niet als wurgcontract: ‘Hebben nu vaste grond onder de voeten’

Toch kan ook de KLM-baas zich voorstellen dat medewerkers op de werkvloer hun wenkbrauwen fronsen bij de afspraken die nu zijn gemaakt . Iedereen die bij de luchtvaartmaatschappij meer dan modaal verdiend moet salaris inleveren; piloten minstens 20 procent. Maar bij partner Air France - die Franse staatssteun krijgt - is die eis niet gesteld. ,,Ik snap dat gevoel. Maar ik ga niet over de Franse piloten. Ook niet over wat de Franse staat aan hun belastingbetaler moet verantwoorden. De Nederlandse overheid legt ons deze voorwaarde op. Ik kan mij voorstellen dat de neiging er is om naar andere bedrijven binnen de groep te kijken, maar ik kijk naar KLM. Het is aan ons om die lening zo beperkt mogelijk te houden en zo snel mogelijk terug te betalen’’, reageert Elbers.

Vastigheid

De topman is opgelucht dat er na maanden onderhandelen een resultaat is dat de komende periode stabiliteit geeft aan het bedrijf. KLM krijgt een lening van de staat van 1 miljard euro. Ook staat de overheid garant voor 90 procent van de 2,4 miljard aan aanvullende leningen die door 11 banken worden verstrekt. ,,Ik ben heel blij dat we vaste grond onder de voeten hebben nu. Daarmee kunnen we deze moeilijke periode doorkomen. Het zou zonde zijn geweest als we over vijf of tien jaar terugblikken en moeten vaststellen dat we de luchtvaart in Nederland uit onze handen hebben laten glippen door deze crisis. KLM was voor Covid-19 gezond. We moeten er nu voor zorgen dat dit zo snel mogelijk weer gebeurt. Als het herstel de komende maanden sneller gaat dan verwacht is dat hartstikke mooi. Dan kunnen we de leningen sneller terug betalen. Als het tegenzit hebben we in elk geval continuïteit.’’