Eisen tot 9 jaar celstraf in hoger beroep helikopterzaak

Duiker zwaarge­wond in Maasbracht na problemen onder water

13:22 Een duiker is vandaag zwaargewond geraakt nadat hij onder water vast kwam te zitten bij een sluis in Maasbracht (Limburg). Dat meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De man gaf via een speciaal communicatiesysteem aan over te weinig lucht te beschikken.