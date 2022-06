Eist OM levenslang tegen Taghi en handlangers? Megaproces krijgt voorlopige climax

met video Minister én Uruz­gan-veteraan Hanke Bruins Slot loopt met oud-collega's in defilé: ‘Heel waardevol’

Ruim 100.000 veteranen zijn tijdens Veteranendag in Den Haag traditiegetrouw bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. De missie in Afghanistan stond dit jaar centraal. Voor het eerst in de geschiedenis liep een minister mee in het defilé: Uruzgan-veteraan Hanke Bruins Slot, de huidige minister van Binnenlandse Zaken.

25 juni