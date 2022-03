Eiwitvaccin Novavax vanaf maandag beschikbaar bij de GGD

video Veilig­heids­re­gi­o's waarschu­wen: Luchtalarm loeit, maar staat los van crisis in Oekraïne

Zoals op elke eerste maandag van de maand loeien vandaag om 12.00 uur in het hele land de sirenes van het luchtalarm. Vanwege de oorlog in Oekraïne waarschuwen de veiligheidsregio’s nog maar even via social media dat het om een test gaat en dat mensen niet moeten schrikken.

7 maart