'El Chapo van Azië' hangt uitlevering boven het hoofd: 'Dit lijkt op een ontvoering’

Meerdere politieauto’s wachten met draaiende motor voor de extra beveiligde rechtszaal van Rotterdam. De rechtszaal is nog zwaarder bewaakt dan normaal. Niet elke dag staat een drugscrimineel van dit kaliber terecht. Van de Canadees-Chinese Tse Chi Lop (57) wordt gezegd dat hij miljarden heeft verdiend met de handel in synthetische drugs.

De vermeende drugsbaron, die de Aziatische El Chapo of de Aziatische Mr Big wordt genoemd, is een tengere man in een wit overhemd boven een donkere pantalon. Hij heeft een zwart brilletje op zijn neus. Zijn haar is grijzend. Tse praat met zachte stem tegen de tolk. Als de rechter hem vraagt naar zijn schuld, antwoordt hij: ,,Geen van de beschuldigingen heb ik gedaan.”

Later voegt hij toe: ,,De media beschrijven mij als de koning van een drugskartel. Wat zij beschrijven, is niet wat daadwerkelijk gebeurd is. Ik ben bang dat als ik naar Australië ga, de rechter mij met een gekleurde bril zal veroordelen.”

‘Ontvoering’

Dat Tse op 21 januari van dit jaar in Nederland werd gearresteerd, berust volgens zijn advocaat André Seebregts niet op toeval. Tse werd uitgezet door Taiwan naar Canada, maar maakte een tussenlanding op Schiphol. Daar werd hij in de boeien geslagen, omdat de Australische federale politie hem uitgeleverd wil zien. Tse Chi Lop staat sinds 2019 gesignaleerd bij Interpol.

Al een week voor zijn uitzetting was Nederland op de hoogte gesteld, zegt Seebregts. ,,En dat terwijl er ook rechtstreekse vluchten vanuit Taiwan naar Canada gingen.” De reden is volgens de advocaat dat Nederland gunstigere uitleveringsvoorwaarden kent dan Canada. Via het Nederlandse uitleveringsverdrag kan Tse voor meer feiten worden veroordeeld dan hem nu ten laste zijn gelegd.

,,Deze zaak lijkt op een ontvoering”, aldus de advocaat, die daarom aanhouding van de zaak vraagt. ,,Het is van belang dat uw rechtbank naar deze kwestie kijkt en dat u het niet overlaat aan de Australische autoriteiten. Eenmaal uitgeleverd, staan voor mijn cliënt geen rechtsmiddelen meer open om dat af te dwingen.” De rechtbank wil zich langer over dit verzoek beraden. De uitspraak staat gepland op vrijdag 2 juli.

Volledig scherm Het transport van Tse Chi Lop naar de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. © EPA

Supersyndicaat

Volgens de Australische politie is Tse verantwoordelijk voor 70 procent van alle drugs die dat land binnenkomen. Zijn groep zou sinds 2015 verantwoordelijk zijn geweest voor zeker dertien zaken aangaande drugstransport.

De in Guangzhou geboren Tse wordt gezien als de leider van het supersyndicaat Sam Gor, een verzameling van vijf aparte triades uit China. De groep zou over de hele wereld zakendoen met groeperingen als de Yakuza in Japan, Libanese en Australische bendes, maar ook de Satudarah MC. Sam Gor wordt verantwoordelijk gehouden voor grootscheepse handel in synthetische drugs als methamfetamine, ketamine en fentanyl.

Tse emigreerde in 1988 naar de Canadese stad Toronto. Daar zat hij samen met de Italiaans-Canadese Rizzuto-familie in de heroïnehandel. Na een gevangenisstraf in 1990 legde hij zich toe op de handel in synthetische drugs en bouwde hij aan misdaadsyndicaat Sam Gor.