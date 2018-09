Elektrische bakfiets populair vervoersmiddel kinderdagverblijven

UpdateDe vier kinderen die vanochtend omkwamen bij een dramatisch ongeluk op een spoorwegovergang in Oss, werden vervoerd in een elektrische bolderkar. Deze karretjes, waarbij een pedagogisch medewerker stuurt, zijn in opmars bij kinderdagverblijven. Er rijden er momenteel zo'n 3000 rond in Nederland.

De elektrische bolderkar - Stint - is goedgekeurd door de Rijksdienst voor Wegverkeer, maar Veilig verkeer Nederland noemde de Stint in april van dit jaar nog gevaarlijk. Bestuurders zouden vaak niet vaardig genoeg zijn om deze voertuigen te besturen. De Stint valt volgens de verkeersregels in de categorie 'bijzondere bromfiets', iedereen die een korte cursus heeft gevolgd en minimaal zestien jaar is, mag ermee rijden.

VVN

Veilig Verkeer Nederland bemoeide zich met de veiligheidseisen van de Stint. ,,Samen met de Nederlandse leverancier hebben we gekeken wat de veiligste manier is om met dit vervoermiddel over de weg te gaan. Als een Stint wordt geleverd, is het van groot belang dat de gebruikers een rijvaardigheidstraining volgen. Een speciaal rijbewijs is wat ons betreft niet nodig. Bij ons zijn naast dit vreselijke ongeval geen andere incidenten bekend", aldus VVN-woordvoerder José de Jong. Ook bij Boink, de belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang, zijn meldingen bekend van ongelukken met het elektronische vervoermiddel.

Oprichter Edwin Renzen van het bedrijf Stint laat weten dat hij zwaar is zwaar aangedaan door het ongeluk. ,,Dit is een ongelofelijk zware klap. Afgrijselijk." Via de media hoorde Renzen van het ongeluk. Nog voordat hij alle details had, liet hij de vliegreis waarvoor hij aan het boarden was, schieten en stapte in de auto naar Oss. ,,Dit is de ergste nachtmerrie van iedere ouder."

Stukgaan

Volgens Renzen kan er, net als bij elk ander voertuig, van alles stukgaan. ,,Lekke banden komen het vaakst voor, maar er zijn ook weleens problemen met de accu's. Het is een nieuw voertuig. Zoals alles dat splinternieuw is, werkt het perfect in de showroom maar komen eventuele problemen pas naar voren in het veld. Alles wordt zorgvuldig gesignaleerd en herzien. Maar op zich is dit geen hogere wiskunde of spannende techniek. Een stint is opgebouwd uit allemaal al bestaande onderdelen. Het is een goed voertuig, maar er zijn altijd wel wat dingen."

Er rijden momenteel een kleine 3000 stints door het hele land waarin volgens Renzen wekelijks tussen de 50.000 en 60.000 kinderen worden vervoerd. Het bittere is dat Renzen, zelf ook vader, juist vanuit het perspectief van verkeersveiligheid het initiatief nam voor de ontwikkeling van het voertuig. ,,Kinderen worden vaak met busjes voor scholen opgepikt. Dat leidt vaak tot drukke en onoverzichtelijke situaties waaruit al vaker dodelijke verkeersongevallen voortkwamen. We hebben met de stint de veiligheid juist op nummer 1 gezet.''

Renzen voelt zich persoonlijk betrokken bij het ongeval. ,,Dit is niet te bevatten. We zijn zelf ouders en jaren bezig geweest met het ontwikkelen van de stints. Ik weet niet wat ik kan doen, maar ik moet gewoon naar Oss."

Pedagogisch medewerker