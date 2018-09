Elf arrestaties bij lampionnenoptocht Veenendaal

Ex-No Surrender baas klaagt over 'tussentijd­se vakantie' in gevangenis Vught

17 september Voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) is nog steeds boos over zijn overplaatsing naar de zwaarbewaakte gevangenis te Vught. Justitie bracht hem daar eerder deze maand spoorslags heen vanuit Leeuwarden, omdat hij zou willen uitbreken.