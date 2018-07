Elf extra honden naar Gardameer om te zoeken naar Koen (17)

De familie heeft contact gehad met een werkneemster van vakantiepark Gasparina Village, die het vermoeden heeft Koen die donderdagnacht te hebben gezien in gezelschap van een meisje met haar tot op haar schouders. De familie probeert met haar in contact te komen. ,,Mogelijk hebben ze samen langs het strand gelopen richting haar camping Lido en en is Koen daarna via de weg naar huis gelopen’’, aldus Richard Wamelink. ,,Hierdoor is Koen mogelijk pas later in de nacht richting zijn eigen camping gegaan.’’



Bij camping Gasparina aan het Gardameer wordt vandaag met een grote politiemacht gezocht. Ook de brandweer zoekt mee.



Koen werd door zijn vrienden het laatst gezien rond twee uur ’s nachts toen ze gezamenlijk met een shuttlebus na het stappen terugreden richting de camping. Zijn vrienden stapten bij de juiste halte uit, maar Koen besloot nog even te blijven zitten. ,,In de bus zaten andere Nederlandse jongens. Hij zou een halte verder uitstappen en dan terug lopen naar zijn eigen camping’’, aldus vader Gert-Jan van Keulen zaterdagmiddag vanuit Pacengo.



In samenwerking met de ouders vraagt de politie camerabeelden op bij campings, restaurants en benzinestations in de hoop Koen te traceren. Zaterdag leverde het uitkijken van die beelden niks op. Nu de jongen mogelijk pas veel later in de nacht naar Eurpcamping Pacengo is teruggelopen, wil de familie nieuwe beelden bekijken tot een tijdtip van 6.00 uur in de ochtend.