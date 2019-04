Elf jaar cel voor doodslag op Arnhemse transgender Bianca

De transseksueel werd 29 september 2017 dood gevonden in een benedenwoning aan de Van Oldebarneveldstraat met sporen van een zware vechtpartij en hersenletsel. Ook bleek zij veel drugs in haar bloed te hebben en was er geprobeerd om met chloor sporen op haar en in het huis te wissen.



De woning was bovendien overhoop gehaald en DNA van V. zat op en in het lichaam van de prostituee. De rechtbank concludeert net als het Openbaar Ministerie dat Ferit V. verantwoordelijk is voor het hoofdletsel, én dat dat hoofdletsel haar in combinatie met de drugs fataal is geworden: doodslag.