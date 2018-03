Elf nieuwe inheemse mierensoorten ontdekt

In de atlas zijn 74.500 waarnemingen van mieren bij elkaar gebracht. Sinds het uitkomen van de laatste mierenatlas, in 2004, zijn elf nieuwe inheemse soorten ontdekt. Het gaat vooral om verborgen levende soorten die door pas door intensief speuren zijn ontdekt, zoals bijvoorbeeld parasitaire soorten die alleen in de nesten van andere mierensoorten leven en vrijwel niet aan de oppervlakte komen.

Voorbeelden hiervan zijn de steppemier en de puntschubmier. In het uiterste zuiden van Zuid-Limburg zijn de bergrenmier en de roodgele slankmier ontdekt. Dankzij de opwarming van het klimaat kan nu ook de muurmier in Nederland leven.

Daarnaast komen in ons land 36 exotische soorten voor die uit tropische of subtropische gebieden komen De meeste kunnen in ons land alleen in gebouwen leven, zoals de gele faraomier en de gele dwergschubmier. Veel exoten zijn alleen te vinden in verwarmde kassen van bijvoorbeeld dierentuinen, botanische tuinen en bij plantenkwekers.