Elfstedentocht Van der Weijden eindigt in ziekenhuis

Het medisch team constateerde dat het zoutgehalte van Van der Weijden niet op peil was. Door misselijkheid kon de boomlange zwemmer ook geen medicijnen binnenhouden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen, aldus het team dat de zwemmer begeleidt. Het zou niet verantwoord zijn hem door te laten zwemmen. Van der Weijden legde uiteindelijk 163 van de in totaal 200 kilometer af.



De vele toeschouwers langs de kant zongen zachtjes 'Maarten bedankt' terwijl ambulancebroeders Van der Weijden op een brancard tilden en met een ambulance naar het Medisch Centrum Leeuwarden brachten voor behandeling. De verwachting is dat hij snel opknapt. Hij is aanspreekbaar en had zelfs een kleine glimlach op zijn gezicht terwijl hij op de brancard lag. Hij benadrukte de afgelopen dagen al een aantal keer hoe blij hij was met de steun van de duizenden toeschouwers. in de dorpen zwom hij 4,5 kilometer per uur, op de verlaten stukken een halve kilometer langzamer.



Zijn team laat weten ‘ongelooflijk trots’ te zijn op de zwemmer, die in totaal 55 uur heeft gezwommen. ,,Wat hij heeft bereikt, heeft nog nooit iemand anders gedaan. Hij heeft zoveel losgemaakt bij de mensen. Ook al heeft hij de zwemtocht niet voltooid.'' Op sociale media regent het complimenten en respectbetuigingen voor de ‘indrukwekkende en grootse prestatie’ van de Olympiër. Velen nomineren de ‘enorme held’ vast voor sportman van het jaar.



Ook premier Mark Rutte heeft niets dan lof voor zijn prestatie, en noemt hem een ongelooflijke kanjer en een groot sportman. ‘Van alle reuzen die we de afgelopen dagen in Friesland hebben gezien is hij wel de allergrootste.’