Elijah vraagt ‘lieve boeren en boerinnen’: Laat leerlingen speciaal onderwijs door

,,Heel veel mensen vergeten het, nu ze alle vlaggen met rugtassen al hebben zien hangen, maar in het speciaal voortgezet onderwijs beginnen de examens nu”, vertelt Elijah Delsink, voorzitter van Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO). Hij heeft klassiek autisme en is het gezicht van zo'n 50.000 andere leerlingen die geen regulier onderwijs volgen. En Elijah weet: de examenleerlingen in deze groep knijpen hem, nu niet alleen zijzelf, maar ook hun examinatoren klem dreigen te komen zitten door acties van boeren .

Nu al waarschuwt Rijkswaterstaat voor vertragingen op de weg. En komen de eerste berichten bij ouders van leerlingen binnen, omdat het onzeker is of de examens wel op tijd kunnen beginnen, omdat examinatoren vast dreigen te komen zitten. Maar het is ook de vraag of leerlingen op tijd aankomen. Het speciaal onderwijs is vaak op afstand, het leerlingenvervoer kent vaak veel stops en is daardoor sowieso al een lange zit. De boerenacties die daar nog meer reistijd bij brengen zorgen voor onrust, ontregeling, soms zelfs psychoses, aldus Elijah, onder leerlingen die bijvoorbeeld downsyndroom hebben, of adhd. En voor praktische problemen. ,,Afgelopen week stond ons leerlingenvervoer op verschillende punten meer dan vijf uur vast, zonder extra medicatie, zuurstoftanks, insuline, luiers en sondevoeding. Sindsdien leven wij in angst.”