Elk jaar denk ik weer: Moet ik hier een column aan spenderen? Ja dus!

Het is weer de Week van het Leven. Beter bekend als de Week Dat Wij Ons Met Jouw Leven Gaan Bemoeien. En elk jaar verloopt het gesprek in de Week van het Leven - een initiatief van de stichting Schreeuw om Leven, de SGP en de ChristenUnie - volgens hetzelfde stramien. De organisatoren willen een gesprek over abortus voeren, maar ze willen vooral vertellen dat je daar nooit aan moet beginnen. En elk jaar worden daar weer dezelfde emotionele argumenten voor gebruikt. Dat een klomp cellen óók een leventje is, bijvoorbeeld. Dat de meeste mensen veel te lichtzinnig denken over het afbreken van een leven. De vrouwen die ze aan het woord laten, zijn vrouwen die spijt hebben van hun abortus. De mensen die meelopen in hun Mars voor het Leven, dragen protestborden met daarop teksten als ‘Abortus is Moord’.