Ellendige spits: chaos door gekantelde vrachtwagen en pech op het spoor

Treinverkeer had pech

Ook het treinverkeer had pech. Door uitloop van werkzaamheden tussen Arnhem en Nijmegen liep je als reiziger op dat traject vertraging op. Ook liep er iemand op het station tussen Eindhoven en Venlo, waardoor daar ook vertraging was. Dit had zijn uitwerking op andere trajecten. Dit zorgde eveneens voor drukte in de treinen tijdens de spits. Iets wat sinds een paar maanden sowieso opvalt. Een woordvoerder van de NS hierover: ,,Dat het tijdens de spits druk is snappen we en dat dit even wennen is, snappen we ook. Vooral in het begin merkten we dat mensen nog wat vragen hadden rondom reizen met de trein. Maar als we naar verdere bezetting kijken van de treinen, zien we dat we op tweederde zitten van het aantal reizigers vóór corona.”



Toch doet de NS, samen met de TU Delft nu al onderzoek naar hoe ze een drukke spits zoals die er in 2019 uitzag, kunnen voorkomen in de toekomst. ,,We zijn in gesprek met verschillende onderwijsinstanties, werkgevers en met de overheid om de drukte terug te dringen. Het is niet de bedoeling dat je over hoofden kunt lopen in de trein tijdens de drukke tijden. Dit ligt echter ook bij de keuze van de reiziger zelf.”