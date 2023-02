Elnaz begon op vmbo-kader, nu is ze arts: ‘Ik dacht: wacht maar, ik bewijs jullie het tegendeel’

Rutte geeft mondjes­maat toe: ‘Onbedoeld te hard geweest naar ongevacci­neer­den’

De coronacrisis was een ‘epidemie van de ongevaccineerden’. En wie geen coronaprik neemt, is ‘asociaal’ of ‘decadent'. Dit soort uitspraken van kabinetsleden zijn misschien te ‘hard’ geweest, erkent premier Mark Rutte. Daar zijn deskundigen het roerend mee eens.

3 februari