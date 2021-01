Els (30) overleefde schipbreuk: ‘Het moment dat ik zand onder mijn voeten voelde, vergeet ik nooit’

,,Negen van de tien keer kan ik makkelijk over mijn ongeluk vertellen, alsof iemand anders het heeft beleefd dan ikzelf. Maar laatst vertelde ik erover in een podcast en moest ik opeens heel erg huilen’’, zegt Els Visser (30) in een videobelgesprek. Ze verblijft momenteel in een gehuurd appartement in Salzburg, Oostenrijk, waar ze dankzij de faciliteiten van haar sponsor coronaproof kan trainen.