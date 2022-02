Emiel brak zijn gezicht op acht plaatsen, maar nu voetbalt hij weer

Bosbezet­ter opgepakt bij doen van plasje: nu nog twee in de bomen van Sterrebos

De beveiliging van VDL heeft woensdagavond opnieuw een bezetter opgepakt in het Limburgse Sterrebos. De vrouw was vanuit haar boomhut even naar beneden gekomen omdat ze moest plassen, en werd eenmaal op de grond in haar kraag gegrepen door de beveiliging

