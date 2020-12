Emma (91) en Piet (89) overleefden corona: ‘Blijven lopen, dan blijf je gezond’

Emma Biemans (91) zit in haar winterjas op een keukenstoel naast de Delfts blauw betegelde schouw, leunend op haar rollator. Ze houdt even pauze, verklaart ze. ,,Ik loop altijd van die boom naar die boom’’, wijst ze uit het raam, het landweggetje in. ,,Duizend stappen. Vier keer per dag. Maar sinds corona lukt dat niet meer.’’ Ze lacht: ,,Nu doe ik het in etappes: net vijfhonderd naar rechts. Zo vijfhonderd de andere kant op.’’