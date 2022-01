Emma niet meer de populairste meisjesnaam, Lio en Frenkie in opkomst

welkom 2022 Bioloog Koos Dijkster­huis: ‘Wil je de natuur beleven, zul je alléén het bos in moeten’

Een blik op 2022 met een serie verhalen over zaken die ons in het nieuwe jaar gaan bezighouden. We zijn massaal gaan wandelen sinds corona, in de natuurgebieden werd het almaar drukker. Heeft dat geleid tot een herwaardering van de natuur? We vragen het natuurkenner en liefhebber Koos Dijksterhuis tijdens een wandeling in de Drentse Aa.

5 januari