Emoties lopen hoog op bij Sonja Holleeder tijdens tweede dag verhoor

De tweede dag van het verhoor van Sonja Holleeder verliep chaotisch. Vragen van Willem Holleeders advocaat Sander Janssen maakten Sonja woedend, waardoor zij haar antwoorden soms letterlijk in de microfoon schreeuwde. Janssen probeerde met opnames van telefoongesprekken aan te tonen dat de band tussen Willem en zijn zus beter was dan Sonja zelf stelt. Ook eiste hij duidelijkheid over de afspraken die Sonja heeft gemaakt met het OM over de erfenis van haar geliquideerde man Cor van hout.

De advocaat van Willem Holleeder probeerde vandaag de waarheid boven tafel te krijgen over de grote geldstromen richting Sonja Holleeder en haar verklaring over de Achterdam. In de prostitutiestraat in Alkmaar werd losgeld van de Heinekenontvoering geïnvesteerd. Volgens Janssen weigert Sonja zijn vragen over de Achterdam te beantwoorden omdat dit onderdeel is van haar deal met het Openbaar Ministerie. ,,Ik ga hier niet zeggen dat deze getuige is gekocht door het OM. Maar ik vind het relevant te weten wat er met haar is afgesproken", aldus de advocaat. ,,Heeft Sonja een deal gesloten over de Achterdam met als voorwaarde dat ze moest verklaren tegen haar broer? Ik wil het werkelijke verhaal nou eens horen. Hoe zit het nou met die Achterdam?" Het Openbaar Ministerie vindt niet dat Sonja Holleeder hoeft te verklaren over haar afspraken met het OM, omdat de relevantie niet is aangetoond. Komende vrijdag om 15.00 uur beslist de rechtbank hierover.

Gitzwart beeld

Advocaat Janssen merkte tijdens het verhoor op dat Sonja 'een gitzwart beeld' heeft geschetst over haar verhouding met haar broer Willem. Zo zegt ze over de relatie tussen Willem en haar kinderen. ,,Hij zegt dat hij van ze houdt, maar ondertussen kan ik tossen wie er doodgaat. Hij heeft geprobeerd mijn zoon bij zaken te betrekken. 'Wil je geld verdienen? Dan moet je die en die even in elkaar slaan.'", aldus Sonja. ,,Er was altijd wel iets. Dan was hij weer jaloers op zijn vriendin. Hij sloeg ze toen ook al.''

Janssen probeerde via telefoongesprekken die soms wel twintig jaar oud zijn aan te tonen dat dit geschetste beeld van Willem Holleeder niet klopt. In de opnames was te horen hoe Willem zijn zus en haar kinderen regelmatig cadeau's gaf. Concertkaartjes, dure lampen en spullen voor de nieuwe hond. Maar volgens Sonja was de band met Willem gebaseerd op leugens. ,,Wij moesten normaal blijven doen'', herhaalde Sonja keer op keer, om duidelijk te maken dat ieder afwijkend gedrag tot problemen met Willem leidde. ,,Als je niet met hem bent, ben je tegen hem. Zo redeneerde hij.'' Als de afgeluisterde telefoongesprekken de indruk van een normale omgang met haar broer maken, komt dat doordat zij en haar familieleden 'acteerden', legde ze uit.

Quote Hij zegt dat hij van ze houdt, maar ondertussen kan ik tossen wie er doodgaat Sonja Holleeder Cor van Hout, die in 1983 samen met Willem Holleeder biermagnaat Freddy Heineken ontvoerde, werd in 2003 geliquideerd. De moord staat op de aanklacht tegen Holleeder. Eerdere aanslagen op zijn leven werden in 1996 en 2000 gepleegd. Sonja Holleeder heeft vandaag voor de tweede achtereenvolgende dag (onzichtbaar) plaatsgenomen in de getuigencabine, om ter zitting te worden gehoord. Gisteren heeft zij een reeks vragen van de rechtbank beantwoord, vandaag was het de beurt aan Sander Janssen, de advocaat van Willem Holleeder.

Verheven stem