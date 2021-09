Emotionele oproep ouders doodgeslagen Carlo: ‘Geen snitchen als je vertelt wat er is gebeurd’

Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen verheugde zich op de vriendentrip en was klaar voor een volgende stap met zijn vriendin. Dat vertelt zijn vader dinsdagavond in Opsporing Verzocht . Zijn ouders hopen dat zich meer getuigen melden van het uitgaansgeweld op Mallorca waarbij hun zoon om het leven kwam. ,,Dat is geen snitchen, want we hebben het hier niet over winkeldiefstal, maar om een onmenselijke daad.”

Op de boulevard in El Arenal, bij Palma de Mallorca, kreeg de 27-jarige Carlo in de nacht van 14 juli zoveel klappen en schoppen dat hij ernstig hersenletsel opliep. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar vier dagen later.

Zijn ouders vlogen in allerijl naar het Spaanse eiland, maar zagen hem pas toen hij in een diep coma in een ziekenhuisbed lag. ,,Weet je, aan de ene kant hoop je dat het goed komt. Maar aan de andere kant... als hij blijft leven, hoe wil hij dat dan?” zegt zijn vader in Opsporing Verzocht. ,,Het is natuurlijk zeer lastig als je voor je zoon zo’n besluit moet nemen. Ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen.”

Op verdenking van betrokkenheid bij het uitgaansgeweld heeft justitie zes aanhoudingen verricht. In het onderzoek hebben zich dertien getuigen gemeld. Zij legden een verklaring af of doen dat binnenkort, verwacht het Openbaar Ministerie. In totaal zijn er negen aangiften gedaan.

Carlo’s vader hoopt dat meer jongeren gaan vertellen wat zij weten over de bewuste avond. Hij hoopt dat getuigen zich over hun schroom heen zetten. ,,Dat is geen snitchen, want we hebben het hier niet over winkeldiefstal, maar om een onmenselijke daad.”

In de uitzending van vanavond brengt de politie Midden-Nederland een aantal getuigen in beeld die nog niets van zich lieten horen.

