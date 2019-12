En wéér regent het vele duizenden euro’s van de Postcode Loterij in dit Brabantse dorp

Financieel experts roepen het al sinds mensenheugenis: beleg in goud. Daar lijkt een nieuw advies bijgekomen: ga in Terheijden wonen. Daar viel dit weekend een straat in de prijzen bij de Postcode Loterij. Net als bijna vier jaar geleden en -hoe is het mogelijk- op 1 januari 2018.

Dit keer was het Ravelijn de straat met de gelukkige bewoners. Die mochten een flink bedrag verdelen. Van de 24 woningen deden er 18 mee, aldus Diana van Eck. Zij is met man Joop winnaar van 21.604 euro, waar nog wel 30 procent belasting af moet. Opvallend detail: het Ravelijn heeft postcode 4844 BS, twee jaar geleden viel de prijs op 4844 SB.

Tuinhuis

Aan de overkant van de ‘gouden’ straat wonen Cees Vermeulen en Nelleke Arendse, met twee loten winnaars van dik 43.000 euro. ,,We waren aan het sparen voor zonnepanelen en een nieuw tuinhuis. Nou, dat sparen hoeft niet meer. Dat is wel heel leuk”, zegt Arendse. Vermeulen: ,,We kwamen zaterdagavond terug van een feestje. We zagen al een wagentje van de loterij, maar dat reed door. Niet gerealiseerd dat die ook hier zou moeten zijn... Totdat de bel gaat en Gaston en Paul de Leeuw voor de deur staan. Met een crew van twaalf man, grijnzend van oor tot oor. Blijken we in de prijzen te zijn gevallen.”

Stagiair Paul de Leeuw

,,De Leeuw loopt stage bij Gaston. Hij doet het echt heel leuk, het draait helemaal niet om hem”, aldus Arendse. ,,Toen ze weg waren, kwamen er meer nuchtere medewerkers die ons wezen op de belastingen en ons lieten weten dat we hen altijd konden bellen met vragen, of voor hulp. Heel netjes.” ,,Je denkt altijd; dit gebeurt bij anderen, niet bij mij”, zegt Vermeulen. ,,Sterker nog; mijn vrouw roept al een tijd om er mee te stoppen. Maar we bleven, vooral voor de steun aan de goede doelen.” Daar zullen ze geen spijt van hebben.

Volledig scherm Nelleke Arendse en Cees Vermeulen uit Terheijden, blij met hun prijs in de Postcodeloterij. © Joost Klaverdijk

De Van Ecks staan voor hun huis te praten met buurman Mischa van Schaijk. Zijn grijns doet vermoeden dat hij ook prijs heeft, maar helaas. ,,Nee, wij doen niet mee. Maar ik gun het alle buren van harte hoor. Was het een miljoenenprijs, dan lag het misschien wel anders. Het ergste is het nog voor mijn vriendin. Die is al sinds klein meisje fan van Paul de Leeuw. Dat die nu niet bij ons binnen is geweest, vindt ze erger dan het mislopen van de prijs”, lacht hij.

Van Eck: ,,Wat wij met onze prijs gaan doen? We keken laatst naar onze rolgordijnen en overgordijnen. Die zijn wel aan vervanging toe, na een jaar of 15. Dus straks gaan we naar de meubelboulevard. En dan krijgt Mischa de oude!” Zo is ook de onfortuinlijke buurman alsnog een beetje winnaar.