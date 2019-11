‘Energiearmoede groeit in Nederland’

in kaart Hoe scoort het ziekenhuis bij jou in de buurt? Bekijk het hier

6:00 De Ziekenhuis Top 100 van dit jaar kent twee winnaars: het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Voor de zestiende keer heeft deze krant de Nederlandse ziekenhuizen beoordeeld. Zoek je eigen ziekenhuis op de kaart of gebruik de tool daaronder voor meer informatie.