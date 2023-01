Energiebedrijven amper bereikbaar: lange wachttijden aan telefoon en in app

Vanwege het op 1 januari ingegane prijsplafond moeten minstens een miljoen klanten hun meterstanden doorgeven. Bij Eneco gaat het om 330.000 huishoudens, bij Essent 250.000 en bij Vattenfall zelfs 400.000. Het betreft klanten met een oude meter, maar ook mensen met een slimme meter die geen toestemming hebben gegeven om hun verbruiksgegevens automatisch te delen. Bij consumenten leven bovendien talloze vragen rond het prijsplafond.

Het leidt sinds afgelopen dagen tot extreme drukte bij Eneco, Essent en Vattenfall. Ook klanten van onder meer Energiedirect en Greenchoice melden problemen. Om de situatie beheersbaar te houden heeft Eneco na de jaarwisseling zelfs een wachttijd voor de eigen app ingesteld. Rond 12.00 uur vanmiddag moesten klanten tot een uur wachten om de app in te komen. Eerder vanmorgen waren de wachttijden beduidend kleiner. Ook telefonisch staan klanten lang in de wacht.

Op sociale media regent het klachten. ‘Het moet niet gekker worden, een wachttijd van een uur in de Eneco-app’, twittert Annemarie. Michiel Besseling vraagt zich af of zijn leverancier aan het bezuinigen is op serverruimte. ‘Dit moet een grapje zijn’, klaagt Arjan Drost. ‘Ik was even benieuwd hoe m’n energieverbruik ervoor staat, dus opende ik de Eneco-app.’

Hoge contractprijzen

Volop onvrede bestaat er eveneens over Essent. ‘Ik probeer al twee dagen de klantenservice van Essent telefonisch te bereiken of te chatten, maar zelfs de chatbot heeft het te druk’, foetert Joost Bruijn. ‘Wat een slechte service!!!’ Telefonisch komen veel klanten er ook niet doorheen. Na drie minuten wachten worden telefoontjes automatisch beëindigd.

Volledig scherm De wachttijd in de Eneco-app op 3 januari rond het middaguur bedroeg ruim een uur. © AD

Veel klanten kunnen hun energiekosten sinds het prijsplafond op 1 januari inging bovendien niet langer monitoren. In de apps van energiebedrijven wordt het bedrag op basis van de reguliere, torenhoge tarieven getoond. ‘Waarom is het zo moeilijk om de juiste prijs voor stroom & gas per dag weer te geven?’, zegt een Eneco-klant. ‘En dan bedoel ik 0,40 cent voor een kWh stroom en 1,45 euro voor een m3 gas. Het prijsplafond dus. Nu rekenen jullie met hoge contractprijzen.’

Vattenfall- en Essent-klanten ventileren hun onvrede. ‘Wat heeft Vattenfall uitgevreten met de kosten van gas en elektra?’ vraagt Harry van Heerden. ‘Ik heb een variabel contract. Mijn verbruik op 31 december en 1 januari is bijna gelijk. Het prijsplafond gaat nu in, tegelijk is de prijs voor datzélfde verbruik bijna verdubbeld.’

Energiebedrijven bevestigen de problemen. ,,Doordat zoveel mensen met vragen zitten over het prijsplafond en hun meterstanden moeten doorgeven, ligt het aantal bezoekers van onze app momenteel 2,5 maal zo hoog”, vertelt Eneco-woordvoerster Rianne de Voogt. ,,Dat kunnen onze systemen niet aan, vandaar dat we klanten online even laten wachten voordat zij de app in kunnen.”

Bij de klantenservice loopt het eveneens storm. ,,Nogal wat klanten geven hun meterstanden liever telefonisch door. Ze voelen zich daar geruster door”, aldus De Voogt. ,,Zeker maandag leidde dat tot lange wachttijden. Vandaag is de situatie al veel beter. De wachttijd bedraagt gemiddeld 20 minuten per telefoontje.”

Aanvankelijk waren er ook problemen om de meterstanden digitaal door te geven, zegt Eneco, maar die zijn inmiddels opgelost.

Essent begrenst vanwege de drukte telefoontjes aan de klantenservice. Na drie minuten wachten worden gesprekken automatisch beëindigd. ,,Maar klanten kunnen wel gewoon met ons chatten”, zegt Maureen Veurman.

Eneco en Vattenfall werken aan online tool

Energiebedrijven zeggen de ergernis over de verbruikskosten te begrijpen. ,,Het prijsplafond is in zo’n korte tijd van de grond gekomen dat we al blij zijn dat we het vanaf januari hebben kunnen invoeren”, stelt De Voogt van Eneco. Klanten krijgen in elk geval nog deze maand bericht over hun nieuwe, lagere termijnbedrag. Dat verlaagde maandbedrag geeft ook inzicht in het effect van het prijsplafond.

Eneco verklaart verder aan een online tool te werken. De twee miljoen klanten kunnen dan in de app zien hoeveel van hun maandverbruik onder het prijsplafond valt. Een harde belofte kan de Rotterdamse leverancier niet doen, maar het streven is om dat eind deze maand klaar te hebben.

Vattenfall en Essent laten weten klanten, net als Eneco, zo snel mogelijk online van accurate informatie te willen voorzien. Met name dit weekend was de drukte groot, zegt woordvoerder Robert Portier van Vattenfall. ,,115.000 klanten hebben toen hun meterstanden doorgestuurd.” Inmiddels zijn site en app weer goed toegankelijk. ,,We hebben gelukkig serverruimte bij kunnen kopen.” Volgens de leverancier moeten in totaal 400.000 klanten hun meterstanden doorgeven.

Energiebedrijven verwachten dat het eind deze week weer veel rustiger is. Eneco-klanten hebben tot 9 januari om hun meterstanden door te geven, bij Essent is dat 8 januari.

Bij de energiebedrijven heerst overigens irritatie over het feit dat zij nu de toorn van hun eigen klanten over zich heen krijgen. In hun ogen kunnen ze daar weinig aan doen, nu het kabinet zelf pas medio december de voorwaarden van het prijsplafond had uitgewerkt. ,,Dit is niet onze schuld”, klinkt het.

