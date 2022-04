Engel schond mogelijk voorwaarden vrijlating voorarrest: toch actief op sociale media

Vrijdagavond zond YouTube-kanaal Café Weltschmerz een gesprek met Engel en jurist Jeroen Pols uit. Dat is ook nu nog op de website te zien. Hierin praat Engel onder meer over zijn arrestatie en de lopende rechtszaken tegen hem. Mocht Engel inderdaad de voorwaarden van zijn schorsing hebben geschonden, dan wordt hij weer vastgezet. Het Openbaar Ministerie laat zaterdag na berichtgeving in De Telegraaf weten ‘het te hebben gezien’. Meer kan de woordvoerder er nu niet over zeggen.

Opruiende berichten

Engel wordt ervan verdacht een lange periode - tussen juni 2020 en december 2021 - ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ te hebben geplaatst op sociale media. ,,Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet”, aldus het OM eerder. Het is nog niet duidelijk wanneer hij in deze zaak voor de rechter moet verschijnen.

Los hiervan moet hij op 13 juni naar de rechtbank voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020 en opruiing via Facebook. Hij riep volgens het OM in een livestream op om agenten te arresteren middels een burgerarrest.

