‘Zeepaarden’ te water bij de Maasvlakte

Wie denkt aan zeepaarden, heeft waarschijnlijk een klein, gracieus onderwaterdiertje in gedachten. Maar vanmiddag aan het strand bij de Tweede Maasvlakte gingen heuse trekpaarden getooid met sleepnetten het water in. Strandwandelaars van jong tot oud keken gebiologeerd toe hoe de edele dieren voor de vangst van garnalen, haringen en nog veel meer het woeste zilte zeewater betraden. Toneelschrijver Simon Weeda, die altijd gefascineerd is geweest door de relatie tussen mens, dier en natuur, wil de oude traditie, waarbij vissers en boeren de handen ineensloegen om een extra zakcentje te verdienen, nieuw leven inblazen.