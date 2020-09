Enorme actie tegen drugsbende: 18 arrestaties, tientallen invallen in Nederland en buitenland

1000 agenten ingezetIn een grote internationale en vier jaar durende actie tegen een criminele drugsbende zijn vandaag achttien mensen tussen de 25 en 68 jaar aangehouden. Elf van hen zijn in Nederland aangehouden, zes in Spanje en één in België. Volgens de politie gaat het om een internationaal crimineel netwerk dat op grote schaal handelde in harddrugs. Bijna duizend politiemensen zijn vandaag in verschillende landen ingezet.

Op tientallen locaties zijn vanochtend op hetzelfde tijdstip invallen gedaan, waaronder in Den Bosch en in het Gelderse Kerkdriel. In Den Bosch is bij woonwagencentrum De Moerputten een man aangehouden. Hij was president van een afdeling van de inmiddels verboden motorclub Satudarah.

De Bosschenaar was dinsdag teruggekeerd uit Spanje en is de volgende ochtend aangehouden op verdenking van drugshandel. Het is onduidelijk of drugs zijn aangetroffen bij hem of in de woning aan de Sleutelbloemstraat. De politie wenst uitsluitend te bevestigen dat er een aanhouding is geweest in de woning en gaat niet in op de achtergrond van de man.

In Kerkdriel is onderzoek gedaan in een bedrijfspand aan de Bulkseweg. Op de Karperdaal in Den Haag is vanochtend eveneens een politie-inval gedaan. Agenten ter plaatse hebben gezegd dat het om ‘een zeer grote zaak’ gaat. Een woordvoerder wil niet bevestigen of het met deze operatie te maken heeft.

Haagse onderwereldfiguur

Ook in landen als Spanje, België, Hongarije en Slowakije zijn vanochtend gelijktijdig invallen gedaan, in samenwerking met diverse internationale organisaties, waaronder Eurojust, het Europese agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken.

Bij de invallen zijn verdovende middelen, vuurwapens en contant geld aangetroffen. Ook werd er beslag gelegd op tientallen auto’s. De in beslag genomen goederen zijn vermoedelijk met winsten uit de handel in verdovende middelen verkregen.

Onder de arrestaties zijn twee cliënten van strafrechtadvocaat Michel van Stratum, bevestigt hij tegen deze site. Eén van hen is Piet S., in de wereld van drugshandelaren beter bekend als ‘De Dikke’, bevestigen bronnen rond het onderzoek. S. zit in alle beperkingen en mag dus geen contact hebben met de buitenwereld, enkel met zijn advocaat. De raadsman mag vanwege die beperkingen geen uitlatingen doen.

Wie is Piet S.? Piet S. is een oudgediende in de Haagse onderwereld. Zo werkte hij samen met andere topcriminelen als Cor van Hout en Sam Klepper. Volgens wijlen misdaadjournalist Hendrik Korterink is S. één van de kopstukken die zich niet graag laat zien in de openbaarheid. ‘Hij moet, samen met Peter van Dijk, de minst gefotografeerde topcrimineel zijn’, schreef Korterink ooit.

Versleutelde berichten

De Nederlandse recherche kreeg de criminele organisatie in beeld na een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek. Hierbij heeft de recherche gebruikgemaakt van informatie die werd verkregen via EncroChat, de versleutelde-berichtenservice die enkele maanden geleden door de Nederlandse politie werd gekraakt. EncroChat was volop in gebruik bij criminelen.

Witwassen

Volgens de politie worden de meeste aangehouden personen verdacht van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Een aantal van hen wordt ook verdacht van verboden wapenbezit.

Nederland heeft de Spaanse en Belgische autoriteiten inmiddels verzocht om uitlevering van de aangehouden verdachten. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit.

