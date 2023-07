Enorme explosie in Lelystad: complete gevel uit woning geblazen, huizenblok ontruimd

Poncho's mee naar festivals dit weekend, maar zaterdag­avond en zondag klaart het (even) op

Het weerbeeld blijft voorlopig wisselvallig in ons land, maar dit weekend klaart het tussendoor ook wel even op. ,,We beginnen zaterdag droog met af en toe zon. Daarna komt er wat regen en onweersbuien. In het oosten en zuiden is er ook kans op hagel en windstoten.”