Enorme investering in spoor om Amsterdam bereikbaar te houden

Dat zegt ProRail-directeur Pier Eringa vandaag naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag van de organisatie. Hij wijst daarbij op de forse groei van de stad. ,,Zonder die investeringen dreigen Amsterdam en de omgeving onbereikbaar te worden.''



Het aantal treinreizigers zit al jaren fors in de lift en de prognoses laten zien dat de komende jaren het treingebruik in en rond Amsterdam nieuwe records zal breken. Amsterdam Centraal telt nu 185.000 reizigers per dag en groeit naar 275.000 in 2030. Zuid lijkt bijna te exploderen met een groei van 80.000 reizigers nu naar 250.000 in 2028. Sloterdijk (nu nog 50.000) stijgt naar 110.000 mensen per dag.



Volgens Eringa moet de spoorbeheerder zich voorbereiden op die groei. ,,Kijk alleen al naar de kleine stad die verrijst bij Sloterdijk, daar worden 40.000 woningen gepland. Je wil voorkomen dat al die mensen in hun auto stappen, want op de wegen loopt het in de spits nu vaak al hopeloos vast. Voor de leefbaarheid is dat onontbeerlijk.''