Enorme schade na plofkraak bij juwelier in de Choorstraat: ‘Dit kun je er niet bij hebben’

Steeds meer eigenaren van winkels stromen naar de Choorstraat in het centrum van Utrecht. Ook de bruidsmodezaak van Covers is zwaar getroffen. Eigenaresse Alexandra Covers staat al uren achter het afzettingslint te kijken naar de winkelpui die door de explosieven meters naar voren is gekomen. ,,Hoe durven ze”, zegt de aangedane onderneemster. ,,Jochies van 17.”



De bruidsmodezaak was na een lange lockdown weer open. ,,We zaten de komende tijd bomvol met afspraken. Iedereen wilde weer bruidsjurken passen. Hoe we dit de komende dagen moeten doen? Het is echt verschrikkelijk. Ook voor onze klanten. Er hangen jurken klaar. Ik hoop echt dat we vandaag alweer het pand in mogen. Dan kunnen we het misschien achterin verwarmen en nog wat betekenen voor onze klanten.” Maar gezien de enorme schade bij de winkel, lijkt die wens ijdele hoop.