Enquête geeft inzicht in uithuisplaatsingen: ‘Kinderen, inkomen en huis in paar maanden kwijt’

2 doden, 2 gewonden Dodelijk drama op zorgboerde­rij treft Alblasser­dam in het hart: ‘Je gelooft niet dat dit hier kan gebeuren’

Op een van de meest vredelievende plekken in Alblasserdam voltrok zich vrijdagochtend een afschuwelijk drama. John S. (38) uit Oud-Alblas schoot op zorgboerderij Tro Tardi met een pistool een Alblasserdamse vrouw (34) en een meisje (16) uit Dordrecht dood. Een andere vrouw (20) en een jongen (12) zijn zwaargewond met een spoedtransport naar het ziekenhuis vervoerd. De schok in het dorp in de Alblasserwaard is enorm.

7 mei