Er is werkelijk niks mis met een lekker voorspel op afstand

Man ligt gewond op oprit woning na schietinci­dent

13 september Een 38-jarige man is gisteravond aangetroffen op de oprit van een woning in de Bradleystaat in Sittard, meldt de politie. De man werd door een buurtbewoner gevonden. Getuigen hadden gezegd dat ze enkele harde knallen hoorden. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.