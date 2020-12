Er komt een moment dat je als bestuurder je autoriteit en geloofwaardigheid definitief kwijtraakt

blijft in cel Man die kickboks­trai­ner doodschoot: ‘Mijn enige doel was om de kinderen beschermen’

11:56 ,,Ik wilde niemand doodschieten. Mijn enige doel was om de kinderen beschermen. Kijk naar de beelden!” Thomas P. deed vandaag een vergeefs verzoek aan de rechtbank om op vrije voeten te komen. Of hij bij een fatale schietpartij in het Brabantse Uden uit noodweer handelde, staat voor de rechters nog zeker niet vast.