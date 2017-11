Eric krijgt boete van 153.000 euro na fietsverkoop op Marktplaats

Eric Kuiper heeft een posttraumatische-stressstoornis en ontvangt daarom een uitkering. Als therapie knapt hij fietsen op en verkoopt die vervolgens via Marktplaats. In 2014 staan er plots twee rechercheurs voor de deur. Vervolgens ontvangt Eric een brief van de gemeente Eindhoven. Hij moet een boete betalen van 153.000 euro wegens een onterecht verkregen uitkering. ,,Het slaat nergens op.''