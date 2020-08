Ermelo krijgt homoseksuele predikant: ‘Kan me niet voorstellen dat God moeite heeft met mij’

We interviewen niet elke nieuwe dominee in Ermelo. U begrijpt waarom we wel bij u op de stoep staan?

,,Tuurlijk. Homoseksuele dominees zijn nu eenmaal schaars. In dit deel van het land ben ik de enige, schat ik zo in.’’



Vindt u dat niet vervelend, dat het altijd daar over moet gaan?

,,Een beetje wel. Het zou eigenlijk geen issue moeten zijn. Maar helaas is het dat wel. En dat zal ook nog wel even zo zijn. Vooral in orthodoxe kringen geldt nog altijd dat je wel homo mag zijn, maar er niets mee mag doen. Ik bestrijd dat.’’



U komt ook uit zo'n nest. Hoe is het u gelukt zich te ontworstelen?

,,Dat was niet makkelijk. Ik heb mijn puberteit, toen ik wel doorhad dat ik anders was, als zeer eenzaam ervaren. Ik kon - of durfde - er met niemand over te praten. Ik voelde dat daar geen ruimte voor was. Dat werd pas anders toen ik politicologie ging studeren in Amsterdam. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik uit het ‘christelijke bolwerk’ stapte en daar ben ik ook ‘uit de kast gekomen’. Dat ik er voor het eerst openlijk over kon praten, voelde als een enorme bevrijding.’’



Hoe komt u dan bij terug te keren naar die wereld, theologie te studeren en dominee te worden?

,,Ik zie het als mijn taak om mensen te laten zien dat het ook anders kan. Die drive is echt heel sterk. Volgens mij was dit de beste manier om dat te kunnen doen. Noemt het maar een missie.’’