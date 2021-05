Ernst en Tonny moesten hun baby afstaan en dachten hem nooit meer te zien: ‘Alsof je bent geamputeerd’

Bestelbus rijdt van brug in Veghel, voorruit doorboord door ijzeren staaf

1 mei Een automobilist is zaterdagmiddag door een nog onbekende reden met zijn bestelbus van een brug in Veghel gevallen. De voorruit werd daarbij doorboord door een ijzeren staaf, een onderdeel van de railing van de brug. Wonder boven wonder raakte de automobilist niet gewond.