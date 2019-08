Ernstig ongeval Goes: ‘De kinderen vroegen of hun moeder nog leefde’

Vermissing Tob Cohen, de Aston Martin DB5 en Hitklup in Ochtend Show to go

20:13 Popjournalist Leo Blokhuis is morgenochtend te gast in de Ochtend Show to go. Hij presenteert muziekfeest Hitklup, dat in september voor het eerst plaatsvindt in Rotterdam. Ook te gast zijn James Bond-fan Jasper Hartog (over de veiling van een Aston Martin DB5) en verslaggever Caspar Naber over de vermissing van Tob Cohen. Presentator is Yora Rienstra.