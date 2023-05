Ernstig rapport over misbruik danswereld lekt uit, klokkenluider boos: ‘Onderzoek is nog niet klaar’

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport is niet blij dat een rapport over misbruik in de danswereld is uitgelekt. Daarin staan - in haar woorden - schokkende cijfers, die nu in de openbaarheid zijn zonder dat de betrokkenen konden worden ingelicht. Ook Kim Koumans, die zich lang hard maakte voor het onderzoek, is boos en verdrietig. „Het ging alleen om de scoop, niet om de mensen.”

Uit het rapport blijkt dat de danswereld wordt geteisterd door grensoverschrijdend gedrag, zo meldt RTL Nieuws vrijdag. 39 procent van de dansers op alle niveaus heeft ermee te maken gehad. Dat geldt ook voor bijna een derde van de kinderen wier ouders meededen aan het onderzoek. Elf procent van de dansers had te maken met ongewenst seksueel gedrag. Het vaakst ging het mis op de hoogste niveaus in de danswereld.

Minister Helder noemt het ‘schokkende cijfers’, schrijft ze in een haastig geschreven bericht op LinkedIn. Dat doet ze op basis van het bericht in de media, want zelf kan ze het rapport naar eigen zeggen voor 22 mei niet lezen. ,,Wat dansers hebben moeten doormaken en misschien nog steeds ervaren, moet echt stoppen.”

De minister gaf zelf opdracht voor het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Verinorm, nadat steeds meer signalen naar buiten waren gekomen dat er dingen niet in de haak waren in de danswereld. Maar de resultaten zijn eerder dan gepland op straat beland. Dat ze de mensen die slachtoffer zijn van het overschrijdende gedrag niet vooraf kon informeren, vindt ze erg vervelend. ,,Nu krijgen ze dit via de media te horen en dat betreur ik zeer. Het is schadelijk voor de slachtoffers.”

Klokkenluider

Aanleiding voor het onderzoek was het verhaal en de actie van Kim Koumans, die in 2021 noodgedwongen als klokkenluider haar ervaringen deelde. In haar vroege tienerjaren werd ze door een trainster seksueel misbruikt op het toilet van een dansschool. Daarna werd ze door meer trainers misbruikt, totdat ze enkele jaren geleden een punt achter haar carrière zette.

Kim Koumans beantwoordt haar telefoon deze avond met trillende stem. Zo boos is ze, zegt ze. Haar boosheid behelst meerdere zaken. ,,De cijfers die gedeeld zijn, zijn van een breed bevolkingsonderzoek. Het is goed dat dat een onderdeel is, en de cijfers zijn heftig, maar dit is maar een klein deel van ons onderzoek. Specifieke dansinterviews en vragenlijsten zitten hier bijvoorbeeld niet bij, en de grote groepen stijldansers en balletdansers worden niet benoemd. De informatie die nu gelekt is, is slechts een samenvatting. Het onderzoek is nog niet eens af.”

Geen erkenning

Op 22 mei staat een speciaal moment georganiseerd waarop Koumans en de onderzoekers gezamenlijk naar buiten zouden treden met de resultaten. ,,Daar hebben we 2,5 jaar naar toegewerkt. Ik ben altijd zo zorgvuldig om gegaan met de groep slachtoffers die bij mij aanklopte. Ik werd een meldpunt en een vertrouwenspersoon. Daarom organiseerden we die ene dag in mei, dan kon iedereen zich voorbereiden, konden de slachtoffers regelen dat ze opgevangen werden, konden we zelf kiezen wat we over dit ongelofelijk moeilijke onderzoek wilden zeggen. Dat moment is nu van ons gestolen. En dan is er ook nog eens onvolledige informatie naar buiten gekomen.”

En dat is schadelijk, zegt Koumans. ,,Dit is oneerlijk voor de slachtoffers en de onderzoekers. De slachtoffers die na jaren deze trauma’s voor het eerst hebben gedeeld krijgen nu geen erkenning. De mensen die dit gelekt en naar buiten gebracht hebben, ging het alleen maar om de scoop, niet om de mensen over wie het gaat.”

Volledig scherm Kim Koumans is klokkenluider van misstanden en seksueel misbruik in de danswereld. © Marlies Wessels

