Ernstig zieke Lucas (14) 'trouwt' met zijn verpleegster Linda (36)

video Stille tocht tegen beleid Oost­vaar­ders­plas­sen eindigt met kruislegging

15:40 Actievoerders die protesteren tegen het beleid van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen hebben vandaag een kruis gelegd bij het provinciehuis in Lelystad. Dit doen zij ter nagedachtenis van de overleden dieren in het natuurgebied.