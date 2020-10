Ernstige mishandeling van Amsterdamse buschauffeur op Snapchat: ‘Dit zorgt voor onrust bij chauffeurs’

In Amsterdam is vanmiddag een buschauffeur van openbaarvervoerbedrijf GVB ernstig mishandeld. Beelden van de mishandeling circuleren op sociale media. Volgens de politie en GVB vond de mishandeling plaats in een bus van lijn 21 in Nieuw-West.

Het filmpje komt van een Snapchataccount en is in handen van GeenStijl. Erop is te zien hoe een man de buschauffeur in een nekklem houdt en even later zelfs op de buschauffeur gaat staan.

De mishandeling is bij het GVB bekend. ,,De beelden uit de bus hebben we veiliggesteld en die gaan we bekijken’’, laat een woordvoerder weten. ,,Onze gedachten gaan uit naar onze collega en andere chauffeurs. Elke vorm van geweld veroordelen we. We leven met hem mee. Dit zorgt voor onrust bij onze chauffeurs.”

In ziekenhuis

Volgens de woordvoerder is de chauffeur nog in het ziekenhuis, waar hij onderzocht wordt. ,,Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, weten we nog niet. Onze teamleider heeft contact met hem.” Wat er precies gebeurd is, weet het GVB niet. ,,Daarvoor moeten we eerst goed de beelden bekijken en met de chauffeur spreken.”

Ook de politie is op de hoogte van de mishandeling. Een politiewoordvoerder vertelt dat dinsdagmiddag om 14.30 uur er een melding binnenkwam van een vechtpartij in bus 21 op de Ruys de Beerenbrouckstraat in Nieuw-West. ,,Collega’s zijn ter plaatse geweest en hebben het slachtoffer eerste hulp verleend. De recherche doet onderzoek naar de zaak en zal contact opnemen met het GVB.”

Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

