Erwin zag spookrijder recht op zich af komen en wist dat het verkeerd zou aflopen

Een ernstig ongeval met twee voertuigen kostte een 28-jarige man uit Weert het leven. Zijn vriendin van 25 die bij hem in de auto zat raakte lichtgewond. De 62-jarige spookrijder uit België ligt met ernstige verwondingen in het Radboud UMC in Nijmegen.



Volgens weggebruikers legde de spookrijder een flinke afstand af in tegengestelde richting. Erwin en zijn collega rijden in hun truck ter hoogte van Maarheeze als ze in de verte twee koplampen zien verschijnen. ,,We schrokken ons wezenloos, je weet gewoon niet wat je meemaakt’’, zegt Erwin, amper bekomen van de schrik.