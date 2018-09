Esports-event wil Nederlandse gamers naar wereldtop brengen

Wat is Tweakers Gaming Live?

,,Het is een combinatie van drie zaken. Het is allereerst een esports event, waarbij de toppers van Nederland de strijd met elkaar aangaan. Daarnaast is het een van de grootste lan-party's van Nederland, waarbij iedereen terecht kan om een aantal dagen samen te gamen. Het derde onderdeel is een grote expo, waar je alles kan vinden op het gebied van esports, gaming en hardware.



Voor wie is het evenement?

,,Het is heel breed. Omdat esports nog zo nieuw is in Nederland mikken we vooral op iedereen die iets heeft met gaming of esports. Dus het is zowel voor vaders met kinderen, die vooral Fortnite spelen, als voor de wat oudere gamer die bijvoorbeeld Counterstrike speelt. We delen de zalen dus ook zo in dat jonge kinderen niet in de zaal komen waar games worden gespeeld voor een oudere leeftijdscategorie. De minimale leeftijd voor Counterstrike is bijvoorbeeld 16 jaar, dus dan wil je geen 11-jarige kinderen in de zaal hebben.