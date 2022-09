Essent en Vattenfall zwichten; hogere energieprijs uitgesteld

Essent voert de prijsverhogingen nu per 7 november in. Dat kan in theorie klanten enkele tientallen euro’s op de energierekening schelen. Maar het bedrijf betwijfelt dat. ,,Met het in acht nemen van de dertig dagen termijn, betalen klanten van Essent de totale tariefsverhoging van het vierde kwartaal niet over drie maanden, maar wordt de gehele verhoging van het vierde kwartaal verdeeld over de resterende twee maanden van 2022’’, meldt het bedrijf. De hogere prijzen gaan dus later in, maar die prijzen zullen nóg hoger worden.