Europa heeft heftigste uitbraak vogelgriep ooit, virologen huiverig voor mutaties

duits onderzoekNiet eerder heeft Europa te maken gehad met zo’n ernstige uitbraak van de vogelgriep als nu. Onderzoekers van het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), dat voor de Duitse overheid onderzoek doet naar dierenwelzijn, stellen dat de problemen wijdverspreid zijn en er voorlopig ‘nog geen einde in zicht is’. Wetenschappers houden ondertussen in de gaten wat de virusverspreiding voor de mens betekent.

Dagelijks worden er nieuwe besmettingen met vogelgriep gemeld en het betreft dieren ‘van Finland tot aan de eilandengroep Faeröer en van Ierland en Rusland tot aan Portugal’.

Vogels aangespoeld

In Europa wordt sinds september bij pluimveebedrijven de ziekte vastgesteld. In Nederland werd het eerste pluimveebedrijf op 26 oktober geruimd, dat ging toen om 36.000 dieren in Zeewolde. Maar het blijft niet alleen bij dieren van boeren. De besmettelijke griep velt ook wilde vogels zoals meeuwen en zwanen.

Volgens het FLI zijn in Europa sinds oktober 675 besmettingen bij wilde dieren gemeld. Eerder deze maand werden in Nederland bijvoorbeeld honderden dode kanoeten en andere wilde vogels gevonden langs de kust van Schiermonnikoog en in Oost-Groningen. Ook deze vogels waren besmet met vogelgriep.

Het risico dat het vogelgriepvirus overgaat van dier op mens is zeer klein. ,,Wat nu voorkomt zijn incidentele infecties bij mensen”, vertelt viroloog Marion Koopmans. Wetenschappers zijn wel huiverig dat het virus zich zo zal muteren, dat mensen elkaar ermee kunnen besmetten.

‘Moeten alert zijn’

Koopmans: ,,Er zijn heel veel vogelgriepsoorten, en van een klein aantal weten we dat die ook zoogdieren kunnen infecteren.” Zo zijn er bijvoorbeeld gevallen bekend van een vos en zeehond die het virus hadden. ,,Dat zijn dan virussen met bepaalde spike-eiwitten, de H5, H7 of H9-variant. Maar het geldt zeker niet voor allemaal. De precieze samenstelling is bepalend.” De variant H5 (zeer besmettelijk) van de vogelgriep werd in oktober nog in Zeewolde aangetroffen. Daarna werd in ons land een ophokplicht ingesteld voor bedrijven, hobbyhouders en dierentuinen.

De vraag en zorg is volgens Koopmans wat er nodig is qua aanpassing in het virus waardoor mensen elkaar kunnen infecteren. ,,We moeten daar bij het vogelgriepvirus alert op zijn”, stelt zij.

